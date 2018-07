Franca Leosini, riconoscimento alla carriera di storyteller al premio Giovani Comunicatori

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2018 09:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un premio speciale aper celebrare la sua lunga e brillante carriera nel mondo della politica e del giornalismo e del premio come miglior storyteller a, giornalista, autrice e conduttrice televisiva.Ecco i due ospiti speciali della serata finale - giovedì 12 luglio alle 20 al Circolo del Tennis del Foro Italico - della quarta edizione del premioiniziativa nata per mettere in collegamento grandi aziende e giovani laureandi e professionisti che operano nel mondo della comunicazione e alla quale hanno partecipato quest'anno diverse centinaia di concorrenti.I premi ai giovani comunicatori divisi in 2 fasce ("Studenti Universitari" dedicata ai laureandi tra i 18 e i 25 anni e "Giovani professionisti" per occupati under 35 nel marketing e nella comunicazione) saranno assegnati nelle categorie Eventi, Corporate Communication, Storytelling, Social Media Strategy, Public Affairs e Comunicazione Istituzionale. Il Comitato Scientifico del premio li assegnerà sulla base dell'innovatività nell'interpretare il brief e della concreta fattibilità del progetto In palio master e stage presso aziende e università partner per la categoria studenti e, per i giovani professionisti, un premio in denaro.Il Premio "Giovani Comunicatori" conta sul sostegno di grandi aziende tra le quali Coca-Cola (main partner che dalla prima edizione supporta il Premio), Pirelli, TIM, Samsung, Lottomatica, Open Fiber, British American Tobacco, Baglioni Hotels, Gruppo Industriale Maccaferri, Mediolanum Farmaceutici, Hardcandy Fitness. Il Premio può inoltre contare sul contributo di università e istituti di formazione quali: IULM, IED, Roma Tor Vergata, Università di Bari, Università di Perugia, Università di Cassino, Università Guglielmo Marconi, Running Academy. Partner tecnici: Edelman (agenzia di comunicazione), Sinergie e The New's Room.