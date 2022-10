Premio Arvalia, dopo 5 anni torna nel municipio 11 di Roma: l'edizione dedicata agli eroi del Covid. Tra i premiati c'è l'ospedale Spallanzani

di Lorena Loiacono

Torna il premio Arvalia, con due giornate di musica e spettacolo nel cuore della Magliana: il premio rappresenta lo speciale riconoscimento che il Municipio Roma XI “Arvalia Portuense” assegna alle associazione e ai comitati che hanno contribuito con il loro impegno a valorizzare il territorio e ad aiutare le persone in difficoltà, soprattutto nel periodo piu buio della pandemia.

SPALLANZANI PRIMO PREMIATO

Primo fra tutti a ricevere, infatti, il premio sarà l’ospedale Spallanzani in prima linea a livello nazionale contro il Covid. Il nosocomio si trova infatti sulla via Portuense ed è stato motivo di orgoglio per l’intera città.

PREMIO ARVALIA, UN RITORNO ATTESO

Il Premio torna dopo 5 anni di stop, con un’altissima adesione da parte delle persone che hanno candidato associazioni, comitati e semplici cittadini. La manifestazione si svolgerà sabato 15 e domenica 16 al parco Tevere con ingresso da via Scarperia, nel quartiere Magliana: due giorni di musica, spettacoli, laboratori, attività sportive e iniziative per grandi e bambini, dalle 9:30 del mattino alle 24 di sera a ingresso gratuito.

LA SOLIDARIETA' DA PREMIARE

Con questa edizione il Premio torna dopo 5 anni: “In una grande città - ha spiegato il presidente dell'XI Municipio, Gianluca Lanzi - i rapporti tra le persone sono più disgregati, ma la realtà dei quartieri della nostra città è una tradizione da valorizzare perché rappresenta una risorsa fondamentale di persone impegnate nel bene comune e una rete di valori di umanità ancora molto forti. Non a caso premeiremo l'ospedale Spallanzani per l'enrome lavoro fatto contro il covid”.

Il Premio Arvalia nasce nel 2015 proprio per valorizzare tutto questo. Mancava quindi dal territorio dal 2017: “dalla grande partecipazione popolare nella fase di proposta delle candidature - continua Lanzi - abbiamo potuto appurare quanto fosse atteso. L'appuntamento è quindi per sabato e domenica, per festeggiare insieme al Municipio Roma XI”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA