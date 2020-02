Precipita dall'ottavo piano, morta una donna di 48 anni. Forse si è suicidata

Tragedia a, quartiere Corviale, dove questa mattina intorno alle 7 unaè morta dopo essere precipitata dall’ottavo piano. La donna è stata trovata a terra nel cortile esterno di un complesso residenziale in largo Domenico Trentacoste: l’allerta è arrivata da un residente che ha notato il corpo della donna e ha chiamato il 118.Il personale medico e la polizia non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso della donna, morta probabilmente sul colpo dopo il volo dall’ottavo piano. Non sono stati trovati eventuali biglietti o messaggi di addio: potrebbe trattarsi di suicidio. Indagano gli agenti del commissariato Monteverde: sul posto, oltre alla polizia, anche la scientifica per i rilievi del caso.