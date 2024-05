Uomo gira in mimetica con un coltello e una padella, panico a Roma: il video diventa virale

di Redazione

Ha seminato il panico nel centrale quartiere Prati, girando indisturbato "armato" di una padella, ma soprattutto brandendo un coltello. Le segnalazioni di numerosi cittadini, ieri pomeriggio, hanno consentito di avviare le ricerche dei carabinieri, sulle tracce di «un uomo di colore», come testimoniato da alcuni utenti del web. A dare l'allarme tra gli altri anche il consigliere del I Municipio Renato Sartini della civica Gualtieri che in un post pubblicato su Facebook denunciava l'accaduto e contestualmente invitava i cittadini a «mantenere alta l'attenzione». Sebbene nessuno sembra essere stato ferito o esplicitamente minacciato sono tanti coloro che si sono spaventati. L'uomo, in mimetica è stato ripreso da alcuni cittadini mentre si aggirava «armato» in piazza dei Prati degli Strozzi senza dire una parola. Le immagini sono finite sui social, diventando virali.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA