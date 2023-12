Prati, scooter e auto a fuoco fiamme fino al terzo piano

di Emiliano Pretto

Fiamme alte fino al terzo piano e una colonna di fumo nerissimo visibile anche in centro e dai quartieri sopra Monte Mario. In pieno giorno, in uno degli angoli più eleganti di Prati, a largo Trionfale. È successo ieri, quando un grosso incendio è divampato all'improvviso all'altezza del marciapiede davanti ad un palazzo monumentale. Per fortuna non ci sono stati feriti ma la paura è stata tanta. Come i danni: le fiamme, oltre ad annerire la facciata dell'edificio storico incuneato tra via Trionfale e via della Giuliana hanno letteralmente carbonizzato 11 scooter e 4 autovetture. Per spegnere l'incendio è dovuta intervenire un'autobotte dei Vigili del Fuoco mentre la Polizia ha coordinato gli interventi per evacuare a scopo precauzionale le dieci persone che in quel momento si trovavano nel palazzo. Fino a ieri sera restavano ancora ignote le cause dell'incendio: secondo alcuni condomini le fiamme sarebbero partite dagli scooter parcheggiati sul marciapiedi. «Gli hanno dato fuoco» hanno scritto alcuni testimoni sui social.

