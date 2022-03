Roma, tentavano di manomettere il Postamat: sventato il furto, ripresi dalle telecamere due persone incappucciate

Furto sventato. E' quanto successo la scorsa notte a Grottaferrata, Roma, ai danni di Postamat dell’ufficio postale di via Vecchia di Marino. Alle 2:10 di notte è scattato l'allarme che ha consentito di rilevare dalle telecamere due individui a volto coperto nel tentativo di manomettere il Postamat con arnesi da scasso. Subito le forze dell’ordine hanno ragigunto il posto e hanno constatato il tentato furto.

Non è il primo furto sventato. Dall’inzio dell’anno ad oggi, nei 392 uffici postali di Roma e provincia, l’infrastruttura di sicurezza di Poste Italiane ha permesso una riduzione del 49% di furti e rapine. Nel complesso i sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia, tanto che dal 2020 ad oggi il 46% dei tentativi di furto in tutta Italia sono falliti.

Tale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell’Azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare 374 uffici postali di caveau blindato con speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 1650 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione.

Rafforzata anche la presenza di vigilanti armati: nel 2021 è stata garantita la presenza di una guardia giurata per oltre 16590 ore durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici e sono state effettuate oltre 2636 ronde ispettive da parte di GPG, in orario sia diurno che notturno.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 17:19

