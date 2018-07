Post Malone, il re di Spotify sbarca al Rock in Roma, aprono i Dark Polo Gang

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Numero uno nella classifica Spotify, doppio platino e milioni di stream. Reduce da un anno fortunato, il cantautore rap di Los Angelesarriva aper la sua unica data italiana. La scaletta non è ancora disponibile, ma verosimilmente sarà come quella del concerto del 24 giugno a Mountain View in California.Too Young, Up There, Stay, fino ad arrivare a White Iverson, singolo di debutto che lo ha fatto conoscere grazie ai 540 milioni di visualizzazioni del video di lancio e a Psyco, estratto da Beerbongs & Bentleys, ultimo disco. Mentre Rockstar feat. 21 Savage, doppio platino e per 111 giorni consecutivi al vertice della classifica.Post Malone, trentatré anni, il cui vero nome è Austin Richard Post, ha lavorato con rapper come 50 Cent, Young Thug e Kanye West, l’amicizia con Justin Bieber gli valse l’apertura del suo concerto Purpose World Tour e scrivere per Kanye West.Il concerto sarà aperto dai Dark Polo Gang, la giovane band trap romana di Tony Effe, Wayne Santana, Dark Pyrex e Sick Luke.Rock in Roma, Capannelle, via Appia nuova 1245, oggi alle 21 (apertura porte 18,30), bigl. 35 euro+dp, www.rockiroma.com