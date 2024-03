Portonaccio, a "Cieloterra" l'evento benefico per la Mezzaluna Rossa Palestinese

di Redazione web

Un evento benefico in sostegno alla Mezzaluna Rossa Palestinese, l'organizzazione umanitaria del Movimento Internazionale della Croce Rossa che sta facendo fronte tutti i giorni all’emergenza sanitaria a Gaza con ambulanze, medici e operatori sanitari nonostante morte e macerie: l'appuntamento è martedì 9 aprile a Roma a “Cieloterra” in via di Portonaccio.

A Gaza negli ultimi cinque mesi sono morti 13.000 bambini quanti in tutte le guerre del mondo negli ultimi cinque anni.

La serata, alla quale prenderà parte Yousef Salman, Presidente Comunità Palestinese di Roma e che vedrà numerosi collegamenti da Gaza, è in collaborazione con “Lo Spiegone” che fornirà tramite email un ebook sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e sulla storia della questione palestinese.

L'evento, il cui intero ricavato sarà devoluto alla Mezzaluna Rossa Palestinese, sarà arricchito da un concerto con musica popolare Palestinese con ospiti speciali e da un DjSet con Fivequestionmarks, MyssLoony e Missuan.

