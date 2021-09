Portnoy in concerto al club Le Mura, tutto esaurito per la band nata tra i vicoli di Roma nord

Portnoy in concerto al club Le Mura. La band indie rock capitolina, nata tra i vicoli di Roma nord, si è esibita giovedì 9 settembre nello storico locale del quartiere San Lorenzo, registrando il tutto esaurito. Il gruppo, composto da Marco Pittiruti (voce principale e chitarra ritmica) Francesco Catalfamo (chitarra solista e cori) Federica Valentini (basso e cori) e Giampiero Bartiromo (batteria), ha inaugurato la nuova stagione musicale con un live intenso e accattivante. In scaletta, i loro brani più noti, da Almeno un artista a Dinosauri, tratti dall'album Per non restare soli (disponibile su Spotify, Amazon Music e Applemusic).

Il sound della band, coerente e riconoscibile, è in bilico tra la new wave anni 80 dei Cure e il brit pop degli Oasis. «Per quel che riguarda i testi - spiega Catalfamo, autore dei brani dall'impronta crepuscolare - abbiamo una certa attitudine emo e cerchiamo di inserire sempre un grammo di verità in quello che esprimiamo. I Baustelle restano il modello di riferimento italiano, ma apprezziamo molto anche la scrittura de I cani».

Portnoy

Il gruppo romano - che prende il nome dal romanzo di Philip Roth Il lamento di Portnoy (un monologo tra il paziente e il suo terapista) - nasce dall’incontro tra Francesco e Marco sui campi da calcio in età adolescenziale. Più tardi si aggiungono Giampiero e Federica a completare la formazione.

Tra il 2017 e il 2019, i Portnoy partecipano a diversi festival e contest tra cui il Meeting del Mare, Pistoia Blues, Rock Contest Controradio, Arezzo Wave, Tour Music Fest, It’s Up 2U! e MEI. Nell’estate del 2018 registrano presso il VDSS Recording Studio il loro primo EP autoprodotto.

