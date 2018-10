Porta Maggiore, nell'hotel SHG arriva la pizzeria Gourmand

La struttura

La pizza gourmet conquista Piazza di Porta Maggiore n° 25. L’elegante e raffinata terrazza dell’Hotel Portamaggiore, inaugura la nuova Pizzeria Gourmand“Un nuovo progetto, una sfida emozionante, quella di regalare a Roma e soprattutto alla bellissima piazza di Porta Maggiore, una nuova deliziosa proposta culinaria”.Prodotti freschissimi, scelti con cura e lavorati con amore dalle mani sapienti dei nostri pizzaioli, sono i punti saldi della ristorazione degli Hotel del gruppo Shg.A partire dal 10 ottobre, la nuova Pizzeria Gourmet sarà aperta anche ai clienti esterni con un menu accattivante e una formula innovativa, un concept dinamico che parte dai taglieri con tranci misti nella lounge passando per la tradizionale formula pizza, bibita & chips per finire con pizza e cocktail in terrazza lasciandovi conquistare dalla bellezza della golden hour sui tetti di Roma.Attenzione al prodotto ma anche sensibilità, Shg ha da poco lanciato un nuovo progetto contro lo spreco alimentare che coinvolge l’offerta food and beverage dei ristoranti e della banchettistica degli alberghi.L’hotel SHG Portamaggiore, Wanderlust Collection, si trova in Piazza di Porta Maggiore n°25, grazie alla sua posizione centrale e strategica, è la struttura più adatta sia per chi desidera scoprire Roma muovendosi con la massima comodità, sia per chi viaggia per motivi di lavoro e proprio per questo desidera sentirsi come a casa propria. La value proposition è volta ad un approccio di one to one marketing: l’obiettivo è cioè di proporre un’offerta unica, quasi personalizzata, a ciascuno dei potenziali clienti presenti sul mercato, tenendo conto che le aziende alberghiere offrono i c.d. “beni esperienza”, quelli per i quali il consumatore è in grado di esprimere un giudizio solo dopo averli provati. Inoltre, il value for money è oggi più che mai un elementoimprescindibile: offrire il massimo beneficio a fronte del prezzo sostenuto dal cliente è il cardine della corporate strategia aziendale.Soltanto in questo modo, che si tratti di clientela turistica individuale o di gruppo, leisure o business, il cliente non si sentirà un oggetto, un numero, o peggio un “accidente necessario” a generare profitto per il prestatore di servizi, ma avrà il piacere di godere del soggiorno presso le nostre strutture, andando così a innescare il circolo virtuoso della creazione di valore.La terrazza in Portamaggiore diventa luogo di ritrovo non solo per i turisti ma anche per i romani, un giardino fiorito nel cuore di Roma dove gustare una bollicina Ferrari all’imbrunire in compagnia del frinio delle cicale con un sottofondo di musica lounge.Il calendario di appuntamenti è ricco e distribuito su tutta la stagione, il dj set e bollicine animeranno i giovedì romani per dare una nuova vita alla Piazza di Porta Maggiore. Si parte la mattina con le colazioni dalle 7.00 alle 10.30, il costo per gli esterni è di 10€ e comprende un ricco buffet; l’orario del lunch si distribuisce tra le 12.00 e le 15.00 e dalle 19.30 viene servita la cena. La Terrazza sarà aperta al pubblico anche durante la giornata per un the, un aperitivo, un meeting di lavoro.Amore per il territorio e genuinità dei prodotti con un occhio di riguardo alla tradizione romana: gricia, cacio e pepe e matriciana non possono mancare in carta.“La mattina, venendo al lavoro passo dal mercato di Testaccio, è una continua fonte di ispirazione per chi fa questo lavoro, anche solo passeggiare tra i colori ed i profumi di stagione è importante per chi lavora in cucina”.“Siamo molto soddisfatti di questa stagione, il tasso occupazionale ha visto una crescita generale del 20% sullo scorso anno e la web reputation del gruppo è salita da 8.3 ad 8.7. i mercati prevalenti sono quelli del Sud America e del Nord Europa, la fascia varia tra i 30 ed i 60 anni con una spesa media di 100€ ed un minimun stay di 2.6 giorni. Stiamo assistendo ad un’inversione del business che vede ridursi il turismo organizzato a favore della clientela individuale proveniente dal canale web, alla ricerca della vera esperienza romana. Il Jazz tour ed il giro in Vespa sino al Pincio sono le due esperienze più richieste.”Dopo la prima esperienza a Shangai torneremo all’attacco del mercato asiatico e statunitense per promuovere l’Italia come destination d’eccellenza nel mondo.I progetti per il 2019 sono numerosi, a partire dalla partecipazione a Retake Roma alla Venexia Ambassador Card dedicata agli abitanti ed ai commercianti veneziani.Un progetto di rebranding coinvolgerà invece le 3000 piante di ulivo nella tenuta di Monteleone Sabino, in provincia di Rieti, che attualmente producono un olio biologico a km0, con un acido oleico inferiore allo 0,5% che viene utilizzato attualmente nelle cucine delle strutture.