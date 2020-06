Porta di Roma, rubano nei negozi con borse schermate per eludere l'antitaccheggio ma vengono arrestati

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 12:48

Erano entrati nellacon delle, in modo da eludere l'antitaccheggio e rubare all'interno dei negozi. Un uomo e una donna incinta, però, sono stati individuati e fermati dalla vigilanza interna delin zona Bufalotta.I due, entrati all'interno di due diversi negozi di abbigliamento, erano riusciti a rubare capi per un valore totale di, cercando poi di fuggire velocemente e occultare la refurtiva. Gli agenti della sicurezza interna di, però, li hanno seguiti mentre si dirigevano verso l'uscita, bloccandoli e consegnandoi agli agenti della Polizia di Stato intervenuti nel frattempo. Arrestati e portati al commissariato Fidene-Serpentara, i due saranno processati per direttissima.