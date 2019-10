Porta di Roma, nuovo colpo della sicurezza: meno reati nel centro commerciale

La microcamera utilizzata da un molestatore nella Galleria commerciale Porta di Roma per filmare le parti intime di diverse donne era più piccola di una moneta da 1 centesimo. Non è la prima volta che la prontezza della vigilanza del centro commerciale porta a risolvere situazioni di potenziali crimini. A tal proposito va segnalato che grazie alla preparazione degli addetti alla sicurezza, una squadra selezionatissima in costante aggiornamento, e alla nuove tecnologie di prevenzione e controllo messe in campo dalla direzione del Centro, negli ultimi quattro anni il numero dei furti e o di altri atti contrari alla legge, sono calati di circa il 90%. Nello specifico avvenimento dell'altro giorno, gli Va quindi evidenziata la prontezza della vigilanza del centro commerciale nel notare il comportamento anomalo di una persona che dopo essersi avvicinato alle sue vittime faceva dei movimenti particolari con il proprio piede. Tutto questo ha insospettito il personale addetto alla sicurezza del centro che, una volta intuito la gravità della situazione, dopo un lungo pedinamento ha fermato il soggetto, riscontrando dal controllo la presenza della microcamera, e procedendo poi alla richiesta di intervento degli agenti della polizia di Stato del commissariato Fidene Serpentara che sono prontamente intervenuti per arrestare l’individuo. Ancora una volta la Galleria commerciale si conferma all’avanguardia per quanto riguarda gli standard di sicurezza e il proficuo rapporto con le Forze dell’Ordine. Giovedì 24 Ottobre 2019, 16:01

