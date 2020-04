Porta di Roma, la galleria commerciale dona 1.200 pacchi alimentari alle persone in difficoltà

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circa, disponibili e destinati alle famiglie e alle persone vulnerabili del III Municipio, rese ancora piu' fragili dall'emergenza socio-sanitaria ed economico-sociale in atto. Questa la risposta dellaalle sollecitazioni del Municipio, che sta invitando i supermercati e i mercati del territorio a partecipare ad iniziative di"Siamo contenti di questo contributo sostanzioso e concreto che ci consentira' di dare risposte immediate alle famiglie che stanno facendo richiesta allo sportello sociale del Municipio. I volontari della Protezione civile attivi nel nostro quadrante si occuperanno di fare il pacco alimentare e di distribuirlo alle famiglie che saranno indicate dal servizio sociale municipale. Ringrazio il direttore della galleria commerciale, Filippo de Ambrogi per la sensibilita' e la partecipazione che ha voluto mostrare", dichiara in una nota Giovanni Caudo, presidente del III Municipio di Roma. "Un modo per far si' che la solidarieta' e il senso di comunita' riprendano il sopravvento ai tempi del coronavirus. La spesa sospesa e' anche questo: far sentire alle persone che nessuno e' solo sul proprio territorio", aggiunge Caudo."In un periodo cosi' complesso e' per noi motivo di orgoglio poter aiutare delle persone in difficolta' laddove ci e' possibile. Abbiamo colto immediatamente la richiesta di aiuto da parte del presidente Caudo, il quale ha manifestato una sensibilita' e un'attenzione significative verso le famiglie in difficolta' all'interno del nostro Municipio, e mi ha motivato per procedere rapidamente a lanciare il nostro contributo, con il cuore", commenta Filippo de Ambrogi, direttore della galleria commerciale Porta di Roma.Nel dettaglio, i prodotti donati e messi a disposizione sono: 972 kg di pasta (1.944 pacchi di pasta da 500 gr), 792 confezioni di conserva di pomodoro, 408 kg di sale, 144 confezioni di omogeneizzato, 96 bottiglie di olio, 150 kg di zucchero. Intanto, sono gia' molte le adesioni all'invito del Municipio per iniziative di spesa sospesa in tanti tra i supermercati e i mercati del territorio. Maggiori informazioni sul sito www.terzomunicipiomaisoli.it