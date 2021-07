Un mare di Porsche sul lungomare di Ostia: il lancio della Taycan Gran Turismo nel segno della sostenibilità

Un mare di Porsche sul litorale romano quello che ieri sera si è riversato al V Lounge Beach per il lancio della nuova nata della casa automobilistica, l'elettrica Taycan Gran Turismo. Circa 200 invitati, arrivati tutti a bordo dei loro modelli della prestigiosa casa, che hanno regalato un'incredibile sfilata di auto.

«La nuova Taycan Cross Turismo è costruita per chi ha fame di avventura, per chi vuole uscire dall’ordinario e affrontare nuove sfide. Per chi cerca il perfetto equilibrio fra sostenibilità, comfort e il massimo della sportività elettrica» – dichiara Giacomo Cappella legale rappresentante di Hauswagen srl del gruppo Autocentri Balduina.

La scelta come location dell'evento del V Lougne Beach sul mare di Roma non è casuale e si sposa con la visione eco sostenibile che i due prestigiosi brand condividono da tempo. Divenire una “eco-spiaggia” è un percorso lungo iniziato da diversi anni. Il V Lounge ha puntato su ambiente, benessere e lusso. L’accordo siglato con uno dei più grandi player automotive della Capitale, Autocentri Balduina posiziona il V Lounge Beach come partner balneare per il futuro della mobilità sostenibile.





