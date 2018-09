A partire dalle ore 7.00 di lunedì 24 settembre riapertura, in entrambi i sensi di marcia, del ponte della Scafa (al km 4+200 circa), per tutti i mezzi e i veicoli di massa a pieno carico inferiore a 7,5 t, consentendo, in deroga,il transito ai bus Cotral, ai mezzi dei Vigili del Fuoco e alle navette di servizio pubblico e privato; limite massimo di velocità a 30 km/h.

