Ponte crollato all'Eur, oggi alle 18 protestano i ciclisti: «Subito una corsia ciclopedonale d'emergenza»

Ciclisti pronti a manifestare a Roma dopo il crollo del ponte ciclopedonale di ieri mattina, nei pressi dell'Eur. L'associazione 'Salvaiciclisti' ha infatti indetto una riunione, questo pomeriggio alle 18, nel tratto interessato dal crollo, con l'obiettivo di chiedere un'alternativa sicura per tutti coloro che solitamente percorrevano la sopraelevata nel tratto compreso tra via Laurentina e lo svincolo per il viadotto della Magliana.



Leggi anche > Roma, crolla ponte ciclo-pedonale sulla Laurentina: era stato urtato da un camion in manovra



Chi infatti era solito percorrere in bici il ponte ciclopedonale, ora sarebbe costretto a percorrere quel tratto di strada contromano, in uno svincolo molto pericoloso per il notevole traffico di veicoli a motore. Per questo motivo, l'associazione 'Salvaiciclisti' ha chiesto di istituire, in attesa che il ponte ciclopedonale venga riparato, una corsia d'emergenza per ciclisti e pedoni, sicura e protetta da barriera jersey su via Laurentina. In alternativa, l'associazione di tutela dei ciclisti ha chiesto di prolungare la corsia ciclabile transitoria già programmata su via Cristoforo Colombo.







Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA