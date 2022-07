Un ponte ciclopedonale sull'Aniene: dalla Regione un milione di euro, lavori al via nel 2023

Una passerella ciclopedonale del fiume Aniene all’interno della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, nel tratto compreso tra Ponte Mammolo e Ponte Nomentano in grado di collegare in maniera diretta la zona compresa tra Vicolo del Casale Rocchi, permettendone la riqualificazione, e la valle ai piedi della Casa del Parco dell’Ente Regionale RomaNatura, nel quartiere Nomentano- Casal de’ Pazzi.

I Lavori inizieranno all’inizio del prossimo anno e il ponte sarà percorribile già nella prossima estate. Il progetto, approvato dalla giunta regionale viene finanziato con oltre un milione di euro. Ad annunciare la notizia il Presidente della Regione Lazio Zingaretti che spiega: “La Regione si fa carico di portare avanti un progetto importante che ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la tutela della Riserva regionale creando un collegamento molto atteso dai cittadini del quadrante interessato. Si tratta di un’opera prevista anche dalla programmazione comunale è una delle azioni che abbiamo inserito nel contratto di fiume dell’Aniene, e rappresenta un bell’esempio di come i Contratti di Fiume, partendo dalla tutela delle acque, riescano a trattare il tema della difesa dell’ambiente a tutto tondo, coinvolgendo in questo caso il Parco, e a portare un valore aggiunto in termini di opportunità di sviluppo socio-economico.”

“La proposta di un nuovo attraversamento ciclopedonale è nata nell’ambito delle azioni dei Contratti di Fiume promosse dall’Ufficio di Scopo “Piccoli Comuni e Contratti di Fiume” della Regione Lazio, in collaborazione con l’Ente Regionale RomaNatura, con la volontà di raccogliere le richieste delle comunità e delle associazioni del territorio, ed è proprio un bell’esempio della concretezza dei contratti di fiume e delle potenzialità del binomio parchi e contratti di fiume. Il progetto di fattibilità è stato realizzato dal Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università la Sapienza di Roma”, spiega la Responsabile Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio, Cristiana Avenali.

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale di attraversamento del fiume Aniene. Rispetto al territorio della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, la passerella è collocata nel tratto compreso tra Ponte Mammolo e Ponte Nomentano, realizzando un collegamento ciclopedonale diretto tra Vicolo del Casale Rocchi (permettendone la riqualificazione), altezza Campo Sportivo Nicolino Usai, sulla sponda sinistra dell’Aniene (quartiere Pietralata, altrimenti non connesso al Parco) e la valle ai piedi della Casa del Parco dell’Ente Regionale RomaNatura sulla sponda destra (quartiere Nomentano- Casal de’ Pazzi).

L’opera consentirà lo sviluppo della mobilità dolce e riqualificazione urbana a partire dalla valorizzazione e fruibilità della casa del Parco e dei beni ambientali e paesaggistici della Valle dell’Aniene, permettendo il collegamento del quadrante con lo snodo della fermata METRO B Ponte Mammolo e l’interconnessione con il sistema di fruizione dell’Area Protetta e con il futuro Grande Raccordo Anulare delle Bici (GRAB).

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La passerella è composta da due percorsi ciclopedonali monodirezionali delimitati al centro dalla trave seduta e ai lati dai parapetti inclinati; le dimensioni minime vanno da 1,60 m in corrispondenza dei parapetti sino a 1,95 m in corrispondenza della trave centrale. Lungo i due percorsi nelle due direzioni opposte trovano collocazione due piazzole di sosta delle dimensioni di circa 12,00 mq che consentiranno agli utenti a piedi o in bici di fermarsi evitando di intralciare la percorrenza agli altri utenti della passerella stessa. Ai due lati della seduta un’ulteriore fascia di spazio libero larga 45 cm consente di non intralciare con i piedi il percorso ciclabile favorendo una tranquilla sosta lungo tutta la “travevertebra”. Infine, sulla pavimentazione in tavolato ligneo impregnato verrà realizzata la segnaletica orizzontale di margine (bianca) e la bike line (gialla) al fine di segnalare opportunamente le due piste monodirezionali. Saranno anche applicati i loghi bici-pedone e le relative frecce di direzione oltre alla segnaletica riflettente puntuale “occhi di gatto”. A terra, nella zoccolatura interna verrà realizzata una linea continua di luce indiretta segnapasso a LED.

La lunghezza della passerella è di circa 30 metri. Inoltre il progetto prevede la realizzazione di opere di inserimento ambientale e paesaggistico: interventi distinti in opere di consolidamento del suolo, utili a contrastare il rischio di erosione, e interventi di potenziamento della continuità ecologica degli ecosistemi fluviali in accordo con L’Ente Regionale RomaNatura.

Inoltre sono previsti altri interventi come piccoli spazi per la sosta e per lo svolgimento di attività libere costituiti da piattaforme leggere e terrazze belvedere direttamente connesse all’attraversamento ciclopedonale che ne potranno rafforzare il carattere di presidio attivo dello spazio naturale, contrastando usi impropri delle aree verdi, soprattutto quelle meno raggiungibili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 14:54

