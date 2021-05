Tenta una rapina per disperazione. Arrestata giovane mamma di due figli che non riusciva a pagare l'affitto

Una mamma di due figli ha provato a rapinare un supermercato, minacciando con un coltello la cassiera per farsi consegnare il fondo cassa. È successo ieri, 25 maggio, a Nettuno, comune del litorale laziale, in provincia di Roma. Un tentativo stoppato sul nascere: è subito intervenuta la vigilanza e poi sono arrivati i carabinieri. La donna, arrestata in flagranza di reato, è ora ai domiciliari e in attesa di giudizio per direttissima.

La madre, trentenne e incensurata, ha puntato contro la cassiera un coltello dalla lama di 17 centimetri. Avrebbe agito per disperazione, infatti non riusciva a pagare l'affitto, come ha spiegato ai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anzio.

