Pomezia, capannone in fiamme: paura per le ripercussioni ambientali

L'incendio di un capannone e di tutto il materiale che conteneva a Pomezia, oltre al timore per il propagarsi delle fiamme ad altre strutture, sta allarmando anche per le ricadute ambientali del rogo. L'allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte in via Valle Capita al civico 16 dove sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco.

La struttura interessata dall'incendio copre una superficie di circa 2mila metri quadri ed era usata come magazzino di materiale di vario genere. Tutto è andato completamente distrutto. Le fasi di messa in sicurezza sono ancora in corso e si sta valutando se ci sono pericoli di ricaduta ambientale dovuti agli effetti della combustione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA