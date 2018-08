Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – Un nuovo riferimento per lo sport romano con la scuola diche ottiene il riconoscimento dalla Federazione Italiana e che completa il suo circolo con 5 campi da Padel e una palestra.Il Play Pisana, fondato da Max Giusti insieme a Daniele Aprile, Stefano Spezia e Daniele Puzzilli, che vede la direzione sportiva affidata a Giuliano Pennacchini, con 8 campi in terra rossa illuminati, di cui 2 coperti nel periodo invernale, e un campo in superficie veloce, ha ottenuto il riconoscimento di Top School dalla FIT grazie ai suoi standard qualitativi.L’età di partenza per i tennisti in erba è di 4 anni e l’organizzazione dei corsi è gestita da un gruppo di tecnici e maestri nazionali con lo scopo di avviare e perfezionare gli iscritti attraverso il Mini Tennis e Scuola Tennis con Pippo Cerbo, l’Avviamento Agonistico con Venanzio Morasca, l’Agonistica con Carlo Masini, che segue Luciano Darderi, 36 in Europa e Vito Darderi, Campione del Mondo Under 10 e la STA Tennis Academy con Potito Starace, per anni ex Davis men azzurro, n° 27 nel ranking mondiale, Stefano Tarallo, best ranking n°140 e Adriano Albanesi, 2.1 nel circuito Open, coach di Lesia Tsurenko, n°39 al mondo e Cristian Rodriguez, 440 ATP e il preparatore atletico Claudio Puglia. Alberto Tordi, istruttore federale di II livello, sarà responsabile sportivo di 5 campi da Padel.A completare l’offerta una palestra dedicata ad attività a corpo libero, pilates, yoga, funzionale e a ospitare le attività Tennis. Presente anche un campo da calcetto con Scuola Calcio a 5, che ha già aperto le iscrizioni, e la piscina estiva, che terminerà la stagione la prima settimana di settembre. La squadra del Play Pisana di Tennis appena promossa in serie B maschile, parteciperà alla prossima stagione schierando alcuni giocatori del vivaio: Marco Matteoli, Valerio Novelli e Valerio Perruzza.