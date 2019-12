Confini d'Europa il tema 2019 dell'evento Più Libri Più Liberi a Roma-Eur

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 07:45

I destini dell'Europa saranno - anche - nelle parole stampate e dette della 18esima edizione di, fiera nazionale della Piccola e Media Editoria al centro congressi La Nuvola all'Eur (Roma). Il dibattito sul tema centrale di questa edizione - I confini dell'Europa - verrà aperto da, sindaca di Danzica, la città polacca crocevia storico di battaglie per la libertà, da ultima la nascita diil primo sindacato libero dei Paesi del blocco sovietico (1980).Dulkiewicz inaugurerà la manifestazione - oggi alle 14 - con l'incontro Danzica città libera dall'odio sull'ideale europeo che si nutre di inclusione, rispetto e apertura verso il prossimo, insieme a lei lo scrittore Wlodek Goldkorn. Tra i vis a vis di domani, alle 12,45, anche quello con, 89 anni, superstite dell'Olocausto, che parlerà de Il valore della memoria e della necessità di combattere ogni forma di razzismo, odio, antisemitismo, insieme allo storico Marcello Pezzetti.La 17enne- la dissidente anti Putin che siede in piazza a leggere la Costituzione - racconterà la sua esperienza domani alle 10,30. Nei cinque giorni di Fiera si alterneranno 670 appuntamenti, tra incontri con autori, dibattiti, mostre, firmacopie, organizzati in collaborazione con i 520 espositori. Tra le centinaia di autori che si confronteranno sul futuro dell'Europa anche Yasmina Khadra, Jacques Rupnik, Romano Prodi, Erri De Luca, Eduard Limonov, Zerocalcare, Concita De Gregorio, Gipi, Dacia Maraini, Altan, Gianrico Carofiglio, Lucia Annunziata, Pierluigi Battista, Virman Cusenza, Paolo Mieli., Antonio Padellaro, Paolo Rumiz, Nello Scavo, Michele Serra, Marco Travaglio, Carlo Verdelli e molti altri. Dal 4 all'8 dicembre 2019, programma www.plpl.it e social.