Pitbull azzanna e uccide un barboncino nel piazzale della stazione Termini. La proprietaria (che aveva lasciato libero il cane) è stata denunciata

La mattina di Capodanno, sabato 31 dicembre, in Piazza dei Cinquecento a Roma, un pitbull ha aggredito e ucciso un barboncino che era al guinzaglio della sua padrona. Il cane di grossa taglia era libero e non aveva nemmeno la museruola. Per il cagnolino di piccola taglia purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La proprietaria 26enne del molosso è stata denunciata.

La vicenda

Il 31 dicembre dovrebbe essere un giorno allegro e spensierato per chiudere l'anno in bellezza. Purtroppo per una signora di Roma non è stato così dato che il suo povero barboncino è stato ucciso in Piazza dei Cinquecento, dai morsi senza pietà di un pitbull.

Il grosso cane con molta aggressività non ha lasciato scampo al cagnolino che putroppo non ce l'ha fatta. La signora ha chiamato subito le forze dell'ordine e sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo scalo di Termini.

La proprietaria del pitbull

La proprietaria del pitbull è stata identificata subito: si tratta di una 26enne spagnola che vive da tempo (senza dimora) nei pressi della stazione Termini. La donna è sopraggiunta nei pressi dell'incidente quando i carabinieri erano già presenti.

È stata denunciata per mancata custodia del cane, uccisione di animale e detenzioni di oggetto atto ad offendere dato che aveva indosso un coltello a serramanico. Il pitbull le è stato tolto e affidato alla custodia del canile di via della Magliana.

