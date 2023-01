Pitbull sbrana un barboncino al guinzaglio nella piazza della stazione Termini, denunciata la proprietaria

Momenti di terrore nel pieno centro di Roma nella mattina dell'ultimo dell'anno. In piazza dei Cinquecento, antistante la stazione Termini, un cane di razza Pitbull ha azzannato e ucciso un barboncino. È accaduto nei pressi dell'ingresso della linea Metro B quando una donna che portava al guinzaglio il cagnolino di piccola taglia ha visto il suo animale da compagnia aggredito e sbranato dal molosso. Il pittbull era senza guinzaglio, senza museruola ed era libero.

La proprietaria denunciata, il Pitbull in canile

La proprietaria del pittbull, una donna di 26 anni di origini spagnole ma da tempo senza dimora nei pressi della stazione Termini, è sopraggiunta poco dopo quando, sul posto, erano già intervenuti i carabinieri del nucleo scalo Termini. La donna è stata denunciata per mancata custodia del cane, uccisione di animale e detenzioni di oggetto atto ad offendere dato che aveva indosso un coltello a serramanico. Il cane, ovviamente gli è stato tolto dalla disponibilità e affidato in custodia al canile comunale di via della Magliana.

