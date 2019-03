Chiudono una strada per una buca e spunta un cartello fai da te

Dopo aver chiuso una strada nella zona della Pisana per buche e una voragine, spunta la segnaletica fai da te. «Il XII Municipio di Roma, guidato da Silvia Crescimanno rinnova il codice della strada introducendo una segnaletica tanto creativa quanto illegibile all’incrocio via di Bravetta, via Silvestri, via della Consolata», scrive su tweeter un utente. E c’è chi aggiunge «via della Consolata era stata già chiusa per la stessa voragine, e ora ricominciamo con lo stesso calvario. I residenti da queste parti sono ostaggio di questa situazione». Ultimo aggiornamento: 15:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA