di Claudio Fabretti

Il “7 Vizi Tour” divarca anche la Ex Dogana. Stasera nella classica location di San Lorenzo, Tommaso Zanello riabbraccia la sua città. «Con uno show completamente rinnovato rispetto alla precedente tournée, con più elettronica, tastiere, basso-synth. E poi ci sarà naturalmente la consueta componente rap che mi contraddistingue fin dagli esordi. Al mio fianco, naturalmente, suonerà tutta la banda».“Domani è un altro giorno” è il suo singolo estivo?«Sì, ma non chiamiamolo tormentone: non ho più l’età per farne. Preferisco dedicarmi a belle canzoni, come questa, che divido ancora con Daniele Coccia del Muro del Canto dopo l’esperimento di “7 vizi capitale”».E il nuovo album?«Uscirà in autunno, la stagione giusta, perché conterrà brani più malinconici e riflessivi».A proposito di “Roma cruda”, che “ti divora come un barracuda”: non è che invece sta finendo divorata da se stessa?«Già, potrebbe essere anche una battuta sulle buche! Purtroppo è così, anche se non mi arrendo e credo che la città potrà risorgere. Però vedo anche un lato positivo in questo momento di crisi».Quale?«La scena musicale è riesplosa: ci sono tanti artisti romani che suonano in giro per l’Italia e all’estero. Questo malessere della città sta producendo una reazione creativa molto forte».Come vede invece la scena rap italiana?«La vedo bene. All’inizio eravamo in pochi: io, Frankie, gli Articolo 31, Sottotono... e tendevano a confonderci, a pensare che fossimo tutti uguali. Ora invece la scena è più articolata e si colgono meglio le varie sfumature di colore».E la trap?«Mi piace il suo lato musicale: la componente elettronica, la malinconia di fondo, unita a buone melodie. Non mi piace, invece, questa esaltazione pacchiana del lusso che caratterizza alcuni artisti».Anche per lei i talent sono il male?«Sì. Però hanno avuto un lato positivo: produrre la scena alternativa pop e hip hop italiana. È nata proprio come reazione a quel modello imposto dai talent».