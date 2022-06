Pinocchio sbarca a Zoomarine. E porta il "giocattolo sospeso"

di Lorena Loiacono

Il burattino più famoso del mondo sbarca a Zoomarine. Il personaggio di Collodi infatti, rivisitato in una chiave moderna, sta già conquistando il pubblico dei piccoli con “Pinocchio and Friends”, la serie firmata Rainbow in onda su Rai YoYo, e ora arriva diretto nella fresca estate romana: da venerdì sarà infatti protagonista delle giornate a Zoomarine, per la gioia dei bambini fino ai primi di gennaio 2023.

PINOCCHIO AL PARCO DIVERTIMENTI

Nel parco divertimenti verranno quindi messi a disposizione dei visitatori il meet and greet con i personaggi di Pinocchio e Freeda, nonché eventi dedicati come la Bottega delle Meraviglie di Geppetto e il momento collettivo ‘Gioca e divertiti con Pinocchio e Freeda’, che coinvolgerà tutti i fan del celebre burattino.

EVENTI PER TUTTI, TUTTI I GIORNI

“Zoomarine - ha commentato con soddisfazione l’Ad Alex Mata - ha voluto fortemente investire in questo progetto al quale crediamo molto e siamo certi sarà accolto dal nostro pubblico con grande gioia. Un grazie speciale a Soluna Eventi per aver deciso di condividere questa esperienza insieme a noi e per aver contribuito all’ampliamento della nostra offerta giornaliera, aiutandoci a creare un contenuto educativo e divertente dedicato alle famiglie, il nostro target principale. Un evento al giorno per tutti nel Parco di tutti!”.

NELLA BOTTEGA DI GEPPETTO LA RACCOLTA SOLIDALE DI GIOCATTOLI

E il parco abbraccia proprio tutti. Parte infatti anche l’iniziativa solidale e sostenibile “Giocattolo Sospeso”, che durerà tutti i mesi di attività e sarà patrocinata da Assogiocattoli, che prevede la donazione di un giocattolo nuovo o usato ma in buone condizioni, da parte dei bambini che entreranno all’interno della Bottega delle Meraviglie di Geppetto.

I giochi raccolti saranno poi destinati ad associazioni che si occupano di famiglie in difficoltà e reparti pediatrici di strutture ospedaliere, con lo scopo di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati.

