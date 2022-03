Pino Wilson, la camera ardente in Campidoglio fino alle 18

L'intera città di Roma in lutto per Pino Wilson. Prima dell'ultimo saluto allo storico capitano della Lazio del primo scudetto, in Campidoglio è appena stata allestita la camera ardente, che resterà aperta fino alle 18 di oggi.

La camera ardente di Pino Wilson è stata allestita dal Comune di Roma presso la Sala della Protomoteca. Proprio alle 10 è stata aperta e iniziano ad arrivare i primi tifosi. L'ingresso dalla scalinata del Vignola è consentito ai soggetti muniti di Green Pass e nel rispetto della vigente normativa sulle misure riguardanti il contrasto e il contenimento del virus. Si richiede l'uso di mascherina Ffp2.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 10:22

