Roma, cade un pino a due passi da piazza Venezia: colpita un'auto in transito, ferita la donna al volante

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 18:36

. In piazza San Marco, a due passi da piazza Venezia,colpendo una vettura in transito. Ferita. Diverse le segnalazioni arrivate al numero di emergenza Nue 112 che ha inviato ambulanze e vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale del Gruppo Trevi.L'albero è caduto nei pressi del capolinea degli autobus. La donna di 51 anni, alla guida della Mercedes, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giovanni. La donna è uscita da sola dall'abitacolo ma ha comunque accettato le cure a causa dello stato di choc.