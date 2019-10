Pinktober, la campagna di Hard Rock per la lotta contro il tumore al seno

Hard Rock International prosegue il suo impegno per Pinktober, la campagna annuale di sensibilizzazione e raccolta fondi contro il tumore al seno arrivata al suo decimo anno. Tutti gli Hard Rock Cafe del mondo aderiscono al mese rosa e organizzano iniziative di raccolta fondi a sostegno di Hard Rock Heals Foundation®, la divisione filantropica di Hard Rock®.



All’Hard Rock Cafe di Roma è prevista una serata speciale il 3 ottobre. Grande festa a Via Veneto con Live music di Tahnee Rodriguez protagonista di The Voice Of Italy 2019 e una playlist tutta al femminile. La serata sarà arricchita dallo spettacolo di Maria Beatrice Alonzi “Stand-Up Baby” Comedy Show. È previsto uno Speciale Menu Pinktober. Durante la serata sarà possibile sostenere Airc attraverso donazioni. Il 24 ottobre ancora musica e spettacolo nello storico Cafe nel centro di Roma grazie a Renza Castelli che si esibirà live by Tour Music Fest.



In Italia, per tutto il mese di ottobre, gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia si colorano di rosa in nome della prevenzione e, attraverso eventi musicali tutti al femminile, special menu dedicati e momenti di informazione e sensibilizzazione nelle singole location, sosterranno Fondazione AIRC, e il lavoro dei suoi ricercatori impegnati per rendere il tumore al seno sempre più curabile.



I SAPORI DEL ROSA

Per tutto il mese di Ottobre gli Hard Rock Cafe propongono ai fan il "Drink Pink Punch", il cocktail a tempo limitato, la cui vendita contribuirà alla causa benefica. Il delizioso cocktail Drink Pink Punch è realizzato con Beefeater Pink Gin, i sapori tropicali di guava, banana, ananas e fragole rifinite con una succo di guava fatto in casa e caramelle arcobaleno. Giovedì 3 Ottobre 2019, 14:59

