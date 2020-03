Roma, chiude il centro emergenza freddo: finiti i fondi e senzatetto costretti a tornare per strada

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 08:37

Ritrovarsi improvvisamente senza un posto in cui andare aed essere costretti a tornare in: è ciò che è accaduto ad un gruppo diche, durante questo inverno e fino a sabato scorso, avevano alloggiato presso un centro di accoglienza per l’emergenza freddo in zona Pineta Sacchetti. Domenica scorsa è giunta la peggiore delle sorprese: la struttura era stata chiusa, ufficialmente per mancanza di fondi, ma senza ulteriori spiegazioni.A denunciare la situazione èP., 61 anni, uno dei tantiche sono stati ospiti della struttura di via Gioacchino Ventura: «I fondi erano stati stanziati per tutto l’inverno, dove sono finiti?». La stagione invernale, finora, è stata mite, ma è facile dirlo per chi ha la certezza di un tetto sopra la testa. Proprio da domenica, in coincidenza con un brusco calo delle temperature, decine di persone si sono ritrovate improvvisamente in strada.«Erano stati gli assistenti sociali a mandarci in quella struttura. Non c’era acqua calda né riscaldamento, ma almeno avevamo un posto al chiuso in cui dormire e il 27 dicembre scorso avevamo anche pranzato con laOra siamo costretti a chiamare ogni giorno la sala operativa per sapere se ci sono posti liberi in altre strutture - racconta Antonio a Leggo -. Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, avvertiamo un’indifferenza totale. Si parla tanto di aiutare i piùe i meno fortunati, ma poi succedono queste cose. Dopo ladel centro, io e altre due persone siamo andati a dormire nella sala d’attesa dell’Umberto I, cosa che per legge non avremmo neanche potuto fare. Altri sono andati al San Carlo, altri ancora hanno dormito in strada, nei sacchi a pelo».La situazione è delicata e insostenibile. Antonio P. infatti spiega: «Molti di noi hanno diversi acciacchi, io stesso ho bisogno di prendere medicine ogni giorno. Ci spaventa anche il, siamo molto preoccupati perché abbiamo condizioni di salute già precarie. Quel centro, con tutti i suoi difetti, per noi era l’unica: eravamo tanti, italiani e stranieri, e si era sviluppato un forte senso di comunità. Perché nella necessità e nel bisogno non ci sono differenze che tengano».