Il pilota Fabio Barone alla conquista del Circolo Polare Artico: «Arrivo dove la Ferrari non è mai giunta»

Tre record mondiali in tre continenti. Tutti a bordo di una Ferrari 458 Italia. Record che parlano italiano, e portano il nome di. Il pilota romano ha deciso già la prossima sfida, che lo porterà al circolo polare artico insieme ai soci del Ferrari club Passione Rossa, di cui è presidente, e che ha il suo nuovo quartier generale al Salaria Sport Village.È vero: giovedì 11 aprile ci sarà la Partita del Cuore. Allo stadio Tre Fontane si affronteranno la All star Roma (personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport capitolino, ndr) contro la Nazionale mondiale Piloti: in campo ci saremo io, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa e molti altri. Dopo il calcio, il nostro obiettivo è quello di arrivare al circolo polare artico, per portare le Ferrari dove le rosse di Maranello non sono mai arrivate prima. Partiremo per questa nuova avventura il prossimo 4 luglio. Nessun record da battere stavolta, solo pura passione.In verità, oltre che al polo, noi andiamo a trovare Babbo Natale. E speriamo di portarlo a Roma per una breve vacanza: l’idea si è sviluppata grazie anche all’aiuto dell’Ambasciata della Finlandia, che era entusiasta del mio progetto. E tutto verrà presentato a fine maggio, sperando di riuscire a convincere Santa Claus a fare un giro a Roma: chissà se alla fine non sostituirà le sue renne con una Ferrari…Non voglio anticipare nulla, ma penso che c’entrerà la tecnologia...Non voglio separarmene, anche perché tutte le sfide che ho vinto sono registrate con il suo telaio. Sto pensando di prendere la nuova Ferrari F8 Tributo: sarà l’ultimo motore di quel tipo che verrà prodotto a Maranello. Ma sarà comunque la 458 Italia a partire per il circolo polare.Le auto del Ferrari Club Passione Rossa partiranno da Roma a bordo di una bisarca, a bordo della quale copriranno i circa tremila chilometri che separano Roma dalla capitale della Finlandia, Helsinki: lì le vetture di Maranello ritroveranno i loro piloti per un viaggio di circa 850 km fino a Rovaniemi, la città dove ha sede il quartier generale mondiale di Babbo Natale. Oltre a incontrare Santa Claus, il giorno dopo la spedizione raggiungerà la linea del circolo polare artico, per celebrare l’arrivo dove nessuno, a bordo di una Ferrari, era mai giunto prima.