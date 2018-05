Pietro scomparso da 4 giorni: trovato morto investito da un'auto

Grosseto, bambino scomparso durante gita scolastica: si cerca nel bosco della Maremma







Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe riferito che l'uomo era già a terra quando lei gli è passata sopra con la sua Hyundai Atos. Al momento sono in corso accertamenti per capire se il 69enne era già deceduto, investito o morto per cause naturali, e l'auto è stata posta sotto sequestro. Incidente mortale nella notte, verso le 2,30, a via Bitti 118, vicino via Prenestina, a Roma. Un uomo di 69 anni, italiano, è morto investito da un'auto, guidata da una donna di 50 anni. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale del Gruppo Torri.Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe riferito che l'uomo era già a terra quando lei gli è passata sopra con la sua Hyundai Atos. Al momento sono in corso accertamenti per capire se il 69enne era già deceduto, investito o morto per cause naturali, e l'auto è stata posta sotto sequestro.

La vittima era s comparsa da domenica sera. Si tratta di Pietro Aloise, arrivato nella Capitale dalla Calabria per una visita medica che aveva in programma lunedì. Il 69enne era scomparso domenica pomeriggio in zona Prati e dopo la denuncia dei familiari erano scattate le ricerche.

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al vaglio le telecamere di zona.