È morto Piero Terracina, tra gli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio di ​Auschwitz

È morto all'età di 91 anni, Piero Terracina, uno dei gli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz. «La Comunità Ebraica di Roma piange la scomparsa di un baluardo della Memoria. Piero Terracina ha rappresentato il coraggio di voler ricordare, superando il dolore della sua famiglia sterminata e di quanto visto e subito nell'inferno di Auschwitz, affinchè tutti conoscessero l'orrore dei campi di sterminio nazisti. Oggi piangiamo un grande uomo e il nostro dolore dovrà trasformarsi in forza di volontà per non permettere ai negazionisti di far risorgere l'odio antisemita», comunica in una nota Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma. Domenica 8 Dicembre 2019, 10:52

