Piero Angela, l'ultimo saluto martedì in Campidoglio: camera ardente a partire dalle 11.30 funerali laici

Sarà allestita martedì 16 agosto, dalle 11.30, in Campidoglio la camera ardente per Piero Angela, morto sabato a Roma all'età di 93 anni. L'ultimo saluto al giornalista, conduttore e divulgatore scientifico si terrà nella Capitale, città in cui ha vissuto per decenni e a cui era - lui nato a Torino nel 1928 - profondamente legato.

I funerali laici si terranno sempre martedì 16 agosto alle 16, dopo la camera ardente. L'assessore alla cultura Miguel Gotor, che presenzierà alla cerimonia, accoglierà il feretro alle ore 10.30. La sala della Protomoteca sarà aperta al pubblico dalle ore 11.30 alle ore 19.00. È raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Agosto 2022, 22:44

