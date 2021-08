Roma, pieno di note musicali e di pubblico al Castello di Santa Severa con l'orchestra “Musica e Sabbia”

Una perfomance di musica classica in una cornice suggestiva con un panorama mozzafiato. Lo spettacolo evento, ideato dal maestro Vito Terribile, musicista, compositore, autore, andato in scena al Castello di Santa Severa, sul litorale vicino a Roma, ha fatto registrare il tutto esaurito con un pubblico entusiasta per la kermesse a cui hanno assistito. “Musica e sabbia" il titolo dell'evento che ha tenuti incantati alla poltrona tutti gli spettatori in un viaggio artistico multidisciplinare il cui cuore pulsante è la musica, ma dove ogni forma creativa si fonde all’altra per dar vita ad una superba armonia del tutto.

Il compositore e pianista Vito Terribile, autore delle musiche e l’ orchestra, diretta dal maestro Stefano Sovrani, sono stati affiancati dalle creazioni visive della Sand Artist israeliana Ilana Yahav che con la sua straordinaria maestria ha tradotto, utilizzando la sabbia, in performance live, la musica in immagini di altissima qualità poetica realizzando quadri visivi che hanno mostrato le suggestioni emozionali dei brani in esecuzione. La musica è stata particolarmente evocativa, nata dal connubio dei suoni naturali degli strumenti acustici dell’orchestra con gli effetti musicali elettronici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 16:51

