Picchia la moglie che vuole denunciarlo, uomo si impicca al portico di casa: choc alle porte di Roma

Tragedia a Velletri, dove un uomo di 51 anni si è impiccato al portico di casa poche ore dopo aver avuto una accesa discussione con la moglie. La lite era sfociata in un'aggressione contro la donna, che nella notte tra sabato e domenica è stata selvaggiamente picchiata. Questa violenza l'aveva convinta a sporgere denuncia ai carabinieri, ma prima aveva cercato rifugio a casa di un parente insieme alle due figlie.

La moglie portata in ospedale

La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove, scrive Il Messaggero, è stata curata per lesioni con una prognosi di 15 giorni. Il marito, un camionista, probabilmente preso dal rimorso per aver picchiato la moglie, ha provato a contattarla invano. Poi il gesto estremo: il corpo è stato scoperto da una vicina di casa.

