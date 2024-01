Picchia i genitori e spegne una sigaretta sul labbro della mamma invalida: arrestato

di Redazione web

Botte, minacce e addirittura ustioni di sigaretta ai propri genitori. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in poche ore e in tre distinti interventi, hanno arrestato tre persone per maltrattamenti contro familiari. I militari della stazione Casalotti sono intervenuti presso in una casa dove un 38enne romano ha picchiato i propri genitori: il padre 71enne e la madre 67enne invalida. La donna è stata medicata in ospedale per un'ustione al labbro superiore causata dal figlio con una sigaretta. Acquisita la denuncia delle vittime, i militari lo hanno arrestato.

Gli altri casi a Roma

I colleghi della stazione Montespaccato hanno, invece, arrestato un 23enne romano dopo la denuncia presentata dalla madre e dal fratello 21enne.

