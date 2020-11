Picchia selvaggiamente due cani: denunciata trentenne

Durante un servizio di controllo del territorio, transitando in viale di Trastevere, all'altezza del civico 62, gli agenti del commissariato Trastevere sono intervenuti salvando due cani, un meticcio ed un pittbull, selvaggiamente picchiati dalla loro padrona. I poliziotti hanno così identificato la donna, una 30enne che, a propria giustificazione, apostrofava i predetti dicendo: «I cani di tale razza non accusano alcun dolore poichè sono molto resistenti. Un paio di schiaffi non gli fannono male».

Sottoposta a controllo, la 30enne ha iniziato ad inveire contro gli operatori urlando pubblicamente: «Sbirri di m...., teste di c.... non capite un c...... di animali che c.... parlate a fare? Siete solo poliziotti infami».

La donna è stata portata presso gli uffici del commissariato Trastevere, diretto da Maria Placanica, dove è stato richiesto un intervento della Asl-Servizioveterinario e soccorso gli animali, per meglio constatare lo stato di salute dei cani. Dopo aver attivato la procedura per la verifica delle loro condizioni fisiche, i due bellissimi cani, spaventati, malnutriti, claudicanti ed in condizioni igieniche precarie, sono stati prelevati e trasportati presso il canile comunale, in via della Magliana.

La donna, invece, è stata denunciata in stato di libertà per maltrattamento di animali e oltraggio a pubblico ufficiale con contestuale inoltro di un'informativa di reato alla locale Procura della Repubblica la quale, successivamente, ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo dei due cani

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 11:21

