Piazza di Siena l'ippica internazionale nella vetrina di Roma

Uno spettacolo unico che si rinnova ogni anno. Nel cuore verde della Capitale, a Villa Borghese, è tutto pronto per l’edizione numero 87 del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. I cavalieri e cavalli migliori del panorama internazionale tornano a sfidarsi nella Città Eterna e in questo 2019 la data è davvero particolare. Proprio novant’anni fa, infatti, la prima volta delle competizioni equestri nel parco romano.



Il torneo ha un programma tecnico di alto profilo, con undici competizioni internazionali per un montepremi complessivo in continua crescita e che ora arriva a sfiorare i 900 mila euro. «È sotto gli occhi di tutti il percorso di crescita della Federazione Italiana sport equestri, non solo per l’organizzazione di questo concorso ma anche per i risultati ottenuti negli ultimi anni», ha sottolineato il presidente del Coni Giovanni Malagò durante la presentazione dello CSIO, che poi ha annunciato: «Grazie a una convenzione tra il Coni e l’amministrazione capitolina, quest’anno la Casina dell’Orologio verrà messa a disposizione del sistema sportivo e del Concorso ippico. Ringrazio molto il comune per questa ennesima prova di fiducia nei nostri confronti».



Il clou sarà venerdì 24 maggio con la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, da due anni in mano alla nazionale azzurra e che vedrà in tribuna anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre il cielo di Villa Borghese sarà solcato dalle Frecce Tricolori, che omaggeranno ancora una volta l’evento. Attesissimo il Trofeo Loro Piana di sabato 25 e soprattutto il Rolex Gran Premio Roma di domenica 26 con 400 mila euro in palio. Mentre Piazza di Siena, che già dallo scorso anno ha rinnovato la propria veste, torna ad essere uno scenario mozzafiato, come era a fine Settecento. Come sempre grande spazio al glamour, con i tanti eventi esclusivi collegati al concorso, che vedranno la partecipazione di tanti uomini di spettacolo, sport, politica e cultura. Uno spettacolo nello spettacolo.

