Piazza di Siena 2019: i quattro cavalli di design del "Leonardo Horse Project" dominano Villa Borghese - FOTO

Giovedì 23 Maggio 2019, 16:35

sono gli artisti che hanno realizzato iche si possono ammirare in questi giorni passeggiando per. Le statue equestri sono parte del, patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali, ideato per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.Basta una semplice passeggiata a Villa Borghese in questi giorni per rendersene conto: il Concorso ippico internazionale di Piazza di Siena è un evento nel quale si alternano in perfetta sincronia sport, arte e cultura, nel pieno rispetto della visione della ’nouvelle’ Piazza di Siena concepita dagli organizzatori, Sport e Salute Spa (già Coni servizi) e Fise. Nelle diverse direttrici che si snodano verso la città dalla magnifica villa romana, splendono al sole tra le mille sfumature affrescate dalla vegetazione,Nel percorso di sport, arte, luce, verde e architettura,spicca la ’presenza’ del più grande genio della storia dell’uomo:. Fino al gran finale di domenica 26 maggio, quattro delle opere del Leonardo Horse Project, patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali, sono esposte in viale Pietro Canonica a Villa Borghese. Un’iniziativa che ha ’trasportato’ il Concorso nell’agenda dei festeggiamenti per Leonardo.Il Leonardo Horse Project è un progetto ideato e promosso da Snaitech per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Nell’ambito di questo progetto, Snaitech ha realizzato 13 riproduzioni del Cavallo di Leonardo, maestosa statua equestre progettata dal genio toscano e custodita all’Ippodromo Snai San Siro, che sono state poi personalizzate da artisti e designer di fama internazionale.Presentati nell’ambito della Milano Design Week, i Cavalli di Design hanno iniziato la loro cavalcata pacifica per le vie di Milano per far conoscere ad un numero sempre più ampio di persone il Cavallo di Leonardo. Con l’arrivo a Roma di 4 dei 13 Cavalli di Design, quelli realizzati dail progetto amplia i propri confini assumendo un interesse e una rilevanza nazionale.si inquadra nella delicata fibra che Sport e Salute, Fise e istituzioni cittadine stanno tessendo con il fine di dare vita a nuovi modelli virtuosi di sostegno al patrimonio culturale e artistico della città. I quattro cavalli - oltre che uno straordinario omaggio al padre dell’ingegno che, di fatto, ha indirettamente influenzato le decine di artisti che hanno sviluppato il patrimonio di Villa Borghese nei secoli - rappresentano una metafora della mission di Piazza di Siena che si muove verso l’esterno della Villa per consegnarsi alla città in un progetto di luce e movimento che si offre al Rinascimento di Roma e alla sua straordinaria unicità.