Il Napoli vince lo scudetto, ragazzi e ragazze presi a cinghiate in piazza Bologna: 24enne colpito alla testa finisce all'ospedale

Aggrediti a suon di cinghiate e bottigliate in piazza Bologna durante i festeggiamenti. E poi intimidazioni: vittime ragazzi e ragazze, tifosi partenopei, che ieri sera sono scesi per strada a festaggiare lo scudetto del Napoli. Accade nella centralissima piazza Bologna a Roma, nella serata in cui il Napoli ha conquistato la vittoria del terzo scudetto della sua storia.

Ventiquattrenne colpito alla testa

Uno dei giovani scesi in piazza a festeggiare, un 24enne, è stato colpito alla testa, forse con un bastone. Subito dopo è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Su quanto avvenuto indaga la polizia.

Un vero e proprio agguato. «Io e le mie coinquiline - racconta una ventenne napoletana - verso mezzanotte siamo scese in piazza Bologna per festeggiare lo scudetto dei partenopei e improvvisamente è stato il panico. Sono arrivate in piazza delle persone incappucciate e con delle spranghe hanno iniziato ad aggredirci».

Poi, ha aggiunto: «Erano una quindicina, sembravano ultrà: ci hanno strappato le bandiere e le sciarpe - racconta la tifosa partenopea -. Io e le mie coinquiline abbiamo iniziato a correre per metterci a riparo, e qui ho visto un uomo per terra che veniva colpito senza alcun freno con una cinghia. Scene agghiaccianti. Noi abbiamo pensato solo a correre più velocemente possibile per scappare da quella furia cieca e insensata. Poco dopo abbiamo sentito arrivare anche un'ambulanza. Abbiamo raggiunto una fermata del bus dove c'erano altre persone e qui ci siamo fermate. Non avremmo pensato che una serata di festa potesse trasformarsi in un incubo tale con così tanta violenza. per me e per le mie amiche tutto questo è impensabile».

Venerdì 5 Maggio 2023

