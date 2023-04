Piano anti-vandali: dal Marc'Aurelio a Navona, posti fissi e ronde dei vigili

di Lorena Loiacono

Più agenti a presidio delle aree sensibili e il pronto intervento sempre in allerta: Roma prepara il piano per contrastare i blitz degli attivisti di "Ultima generazione". Quelle immagini della Barcaccia imbrattata di nero, sabato mattina, hanno fatto il giro del mondo, complice la suggestiva piazza di Spagna e la Scalinata di Trinità dei Monti a far da sfondo. Ma un attacco simile non deve ripetersi, il sindaco Gualtieri ha assicurato che aumenteranno i controlli e il Campidoglio è già al lavoro per fermare nuovi possibili blitz.

Occhi puntati sul Centro storico e su tutte le aree monumentali

Occhi puntati quindi sul Centro storico e, soprattutto, su tutte quelle aree monumentali che possono dare massima visibilità alle proteste. E Roma, su questo, ha tantissimi punti da difendere. Innanzitutto massima allerta sulle fontane, perché basta gettare una sostanza per colorare tutta l'acqua in pochi istanti: sorvegliati speciali quindi, con agenti di polizia locale a presidio, i complessi scultorei della Fontana di Trevi e della Fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona che, di fatto, rappresentano nella Capitale alcuni dei siti che sono maggiormente sotto l'occhio di telecamere e flash dei turisti, 24 ore su 24. La visibilità è assicurata.

Tra i monumenti a rischio ci sono anche la statua di Giuseppe Garibaldi al Gianicolo, fresca di un lungo e tormentato restauro, e quella del Marco Aurelio sulla piazza del Campidoglio: due luoghi simbolo di Roma, entrambi facilmente accessibili perché aperti al pubblico. Un discorso a parte riguarda invece i siti come il Colosseo o l'Altare della Patria, così come le statue nei musei come l'originale del Marc'Aurelio, dove sarà la sorveglianza interna a controllare palmo a palmo. Pronte ad intervenire h24 anche le squadre di esperti di Acea, Ama e protezione civile per evitare eventuali danni permanenti.

