Piano per altri forni crematori e nuove regole per le tombe

di Emiliano Pretto

Nuovi forni crematori per smaltire le liste di attesa. Un piano di manutenzione straordinaria dei cimiteri monumentali, a partire dal Verano. Un nuovo regolamento cimiteriale per favorire la cura delle tombe. Nuovi loculi in molti tra gli 11 campi santi romani. Il sistema cimiteriale capitolino è di fronte ad un bivio: dopo le critiche degli anni scorsi, caratterizzati dalla drammatica carenza di linee crematorie e della indecorosa situazione di manutenzione, può invertire la rotta, mettendo a frutto i recenti investimenti e rivoluzionando i servizi offerti alla cittadinanza.

L’occasione per fare il punto della situazione è stata la tradizionale giornata per la commemorazione dei defunti del 2 novembre. Ieri, in particolare, alle celebrazioni al cimitero del Verano, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ribadito il suo impegno a riqualificare gli undici cimiteri comunali.

VERANO Si parte dal Verano. Qui, ha promesso il primo cittadino «c'è un grande impegno per curarlo e metterlo a posto: è stato in condizioni difficili ma stiamo lavorando per dare una cura adeguata».

TOMBE ABBANDONATE Una novità assoluta sarà inserita nel regolamento cimiteriale e riguarda le tombe senza eredi. «Con la Sovrintendenza- ha spiegato il sindaco- stiamo facendo un lavoro sulle tombe monumentali che non hanno eredi per prenderle in carico come Comune e mantenerle.

AREA EBRAICA Tra gli altri interventi ecco poi i lavori dell'area cimiteriale della comunità ebraica, con la sistemazione la parte vegetativa e la ricostruzione delle tombe.

PRIMA PORTA Ad agosto, questa volta al cimitero di Prima Porta sono stati fatti lavori sul verde e sono state risolte le problematiche legate agli intonaci. Ieri, poi, è stata riaperta la chiesa di San Michele al cimitero Flaminio.

LAURENTINO Al cimitero Laurentino si sta intervenendo per lo sfalcio del verde.

CREMAZIONI E le cremazioni? Ama ha fatto sapere a Leggo che l’ampliamento delle linee crematorie del cimitero Flaminio, il più importante per questo genere di attività, è in corso e che la prima messa in esercizio avverrà nella seconda parte del 2024.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 06:00

