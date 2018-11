di Silvia Natella

Chiamarla farmacia sembra riduttivo perchéè un megastore della salute e della bellezza. Un'esperienza d'acquisto particolare per il cliente che vuole intraprendere un percorso benessere completo rivolgendosi al farmacista di fiducia e sottoponendosi ai tanti trattamenti estetici disponibili. Apre anel quartiere di Monteverde, una nuova sede, tra le più grandi e tecnologiche di sempre. Presenti all'inaugurazionee l'attrice, volto televisivo di "Un posto al sole".Ultima nata tra le nove sparse nella capitale, è strutturata su due piani: al primo la farmacia con ampi scaffali per medicinali e cosmetici e al secondo una Spa dotata dei macchinari più all'avanguardia. «Tendiamo sempre - spiega il titolare dott.- a innovare e a innovarci perché il farmacista si deve evolvere. Le strutture sono realizzate per dare la maggiore soddisfazione perché la nostra professione ha proprio il compito di far star meglio la gente. In quest’ottica è nata Pharma Spa, un insieme di strutture improntate al benessere con il meglio della qualità e della professionalità. Il tutto sempre in sintonia con la farmacia al piano di sotto».«Il gruppo nasce per far sì che l’esperienza d’acquisto per il cliente sia di consiglio e di benessere a 360 gradi. Insieme ai miei fratelli abbiamo creato questo format e questo gruppo che è rappresentato qui a Roma da nove farmacie sparse su tutto il territorio. Sono strutture che hanno la stessa filosofia, la stessa linea guida e gli stessi principi di innovazione e di qualità che ci contraddistinguono», conclude Serraino. «Sono rimasta a bocca aperta, è bellissimo. Mi fa piacere essere qui per l'inaugurazione perché sono una ragazza che ama prendersi cura del proprio corpo, non a caso mia madre ha un centro estetico e sono cresciuta nell'ottica del wellness», commenta Miss Italiasubito dopo il taglio del nastro.