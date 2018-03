PFM live tour: il rock è un Emotional Tattoos

Domenica 11 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ciò che ti affascina ti lascia un’emozione per sempre. È il tatuaggio emotivo della musica, un grande continente che travalica i confini di razza e di linguaggio».Si intitola proprios l’ultimo album della, il 12 marzo al Teatro Olimpico per il tour omonimo che sta facendo registrare sold ovunque e presto arriverà in America e Giappone. Sul palco i grandi classici della band e i brani del nuovo lavoro, il primo di inediti dall’addio di Mussida.«L’essenza di un gruppo - spiega- è nel suo spirito che non appartiene ai singoli. Da quasi 50 anni chiunque faccia parte delladeve avere le motivazioni per fare un bel disco. Così abbiamo scelto Marco Sfogli, non un clone del passato, ma un chitarrista con qualità tecniche e idee adatte a nuovi progetti».Orizzonti diversi che illuminano i nuovi brani. Uscito ad ottobre con i testi in inglese scritti dale in italiano dallo stesso Di Cioccio, l’album ha un sapore innovativo, sonorità internazionali e architetture più vicine alla forma della canzone, che liberano la PFM da vecchie e consumate etichette.«Se così non fosse sarebbe stato “regressive” invece che progressive! Le cose belle , ad esempio è una ballad e non poteva avere un tempo irregolare. La danza degli specchi è ispirata ai ritmi blues afro americani di Bo Diddley ma arriva ad un incrocio poliritmico più complesso. Dietro ad ogni brano non c’è mai banalità».I testi in italiano sono pervasi da una forza animista. «Sono un lupo abruzzese e l’animismo è una caratteristica che mi si addice. Nel brano Oniro mi sono ispirato ai pellerossa e all’abitudine di disegnare nel fuoco per ricordare i sogni. Scavare nella musica - conclude Di Cioccio - è il metodo che ha scandito il cammino della PFM, oggi al cinquantesimo posto nella "Royal Rock Hall of Fame" britannica dei 100 artisti più importanti al mondo. In questa ricerca sta l’essenza del futuro».