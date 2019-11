PFM canta De André a 40 anni di distanza dal tour insieme, al Parco della Musica di Roma il 18 novembre

Lunedì 18 Novembre 2019, 07:25

Una leggenda del prog e i classici di uno dei maestri della canzone italiana. La. Stasera, all’Auditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia. Con una formazione allargata, che vanta due ospiti di lusso: Flavio Premoli (fondatore della band) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber.Un tour che si è rivelato uno degli eventi live dell’anno, superando i 100 concerti nel 2019.Del resto, a differenza di altre discutibili operazioni di questi anni, non è certo innaturale immaginare Franz Di Cioccio e compagni alle prese con le canzoni di De André. La mente infatti torna a quella strepitosa tournée del 1979, che vide assieme proprio Faber e la formazione-cardine dello “spaghetti prog”, per una serie di concerti che vennero poi immortalati nel doppio album live “Fabrizio De André in concerto - Arrangiamenti PFM”.Nessuno meglio di loro, insomma, può restituire dal vivo lo spirito più autentico della musica del cantautore genovese, attraverso classici come Bocca di Rosa, La guerra di Piero, Giugno 73, Maria nella bottega di un falegname, Il testamento di Tito, La canzone di Marinella, Zirichiltaggia, Amico Fragile e Il Pescatore. Tutti riletti attraverso il gusto strumentale tipico della Premiata Forneria Marconi, band dalla storia ormai quasi cinquantennale.Ed è stato un anno intenso, il 2019, per la PFM; iniziato a febbraio, con la partecipazione - per la terza volta - di Di Cioccio alla “Cruise to the edge” (fino ad oggi unico artista italiano che ha preso parte all’evento), per approdare poi ai 45 concerti del tour “Pfm canta De André Anniversary”, culminato nell’evento all’Arena di Verona insieme a Cristiano De André, lo scorso 29 luglio. E l’estate è proseguita con un intenso “TVB Tour” in cui PFM ha presentato il proprio repertorio e con una esibizione speciale allo Sferisterio di Macerata dove è stata ospite dei 100Cellos di Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi. E a conferma dello status internazionale raggiunto da tempo, nel 2017 PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” tra i 100 artisti più importanti del mondo.riproduzione riservata ®