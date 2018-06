Petrucci: «Assurdo lasciare Roma senza basket e volley»

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA -In settimana incontro le società coinvolte e ci faremo avanti». L'allarme di Gianni Petrucci, presidente della Federbasket ed ex presidente del Coni, coinvolge le squadre di serie A di basket, Virtus Roma ed Eurobasket, ma anche quella del Volley Roma neo-promossa. Dopo la chiusura del PalaTiziano (due anni per la ristrutturazione) i tre club si sono ritrovati nomadi nella propria città. «Ogni giorno ci sono notizie contraddittorie e novità che non portano a nulla. I nostri club di vertice sono in sofferenza e bisogna trovare una soluzione rapida», aggiunge Petrucci.in pratica: ci sono da sistemare i calendari nazionali di basket e volley, le date, programmare la stagione 2018-2019. Se passa altro tempo, diventerà tutto maledettamente complicato. «L'assessore allo sport del Comune Frongia mi ha assicurato che si sta muovendo e in fretta; mi aspetto però subito qualcosa di concreto», aggiunge il presidente Petrucci.resta in piedi la possibilità di far giocare le partite casalinghe dei tre club della Capitale al PalaEur. Il problema è noto: i costi altissimi di fitto dell'impianto; però, con la mediazione di Comune e della stessa Fip, l'Ente Eur potrebbe venire incontro alle esigenze delle società coinvolte. In merito, segnali positivi sono arrivati dal presidente dell'Ente Eur Roberto Diacetti, ma è tutto ancora da verificare.Scettico sull'ipotesi PalaLottomatica dell'Eur, il presidente Antonello Barani chiarisce: «Sono pronto a rinunciare all'A2 se mi offriranno soluzioni lontano da Roma». Messaggio forte e chiaro. Il volley in A2 ha il vantaggio di aver bisogno di impianti più piccoli del basket (1000 spettatori) e potrebbe in qualche modo staccarsi dal percorso delle altre due società coinvolte. Barani oggi sarà al Comune per cercare soluzioni, mentre si profila a sorpresa una nuova possibilità: l'utilizzo del PalaFijlkam di Ostia (il palazzetto di judo, lotta, karate e arti marziali). Un'idea alternativa, dopo quella dell'Honey Sport City (zona Axa) paventata nei giorni scorsi. E' una corsa contro il tempo e tutto ancora in bilico.