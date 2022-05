Cinghiale con la peste suina, ora è allarme anche a Roma

La peste suina è arrivata a Roma. Un cinghiale affetto dalla malattia virale (innocua sull'uomo) è stato individuato a nel parco dell'Insugherata.

Gli esami dell'istituto zooprofilattico del Lazio hanno dato esito positivo: è il primo caso di peste suina africana (Psa) certificato al di fuori dell'area sino ad ora interessata, ovvero quella che va dalla provincia di Genova e si estende in direzione del Piemonte fino a Serravalle Scrivia (Alessandria). E ora il caso del primo cinghiale malato nel territorio del Lazio trasforma un allarme finora geograficamente circoscritto in emergenza nazionale. «Un solo caso basta a mettere a rischio gli oltre 12 mila allevamenti di suini attivi in Lazio, per un totale di 43mila capi» avverte la Cia agricoltori italiani. La Coldiretti è subito tornata a richiedere un intervento del governo per contenere la popolazione dei cinghiali.

La Regione Lazio ha attivato una task force per monitorare la situazione. E attivato un numero verde (803555) per segnalare ritrovamenti di animali morti.

