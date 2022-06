Peste suina, abbattuti tutti i maiali dell'allevamento infetto: continua il monitoraggio

Ciò che più si temeva è accaduto. La peste suina è arrivata a infettare anche i maiali di allevamento. Dopo quasi una ventina di cinghiali malati di peste suina africana, sono stati infettati anche i primi due maiali di allevamento. La notizia è giunta ieri dall'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'amato. E oggi arriva la conferma che anche tutti gli altri capi sono stati abbattuti.

L'azienda colpita si trova all'interno della zona rossa già individuata e perimetrata nell'area romana: a comunicarlo sono stati gli operatori dell'Istituto Zooprofilattico. Come annunciato in precedenza, una volta rilevata la positività dei due maiali al morbo della peste suina, sono stati abbattuti dai servizi veterinari. D'Amato, nella giornata di ieri, giovedì 9 giugno, ha dichiarato: «La peste suina provocata dai cinghiali entra in un piccolo allevamento della zona perimetrata. Sono stati rilevati infatti due casi di positività. Queste sono le notizie appena fornite dall’Istituto Zooprofilattico. Tutti i capi saranno immediatamente abbattuti da parte dei servizi veterinari della Asl ed è in corso la riunione della task-force».

E adesso arriva la conferma dalla Regione Lazio che anche tutti gli altri capi di bestiame del piccolo allevamento familiare sono stati abbattuti. In un comunicato social si legge: «Sono stati abbattuti dal servizio veterinario della Asl tutti i capi relativi al piccolo allevamento familiare all'interno della zona perimetrata. Erano stati rilevati due casi di positività nella giornata di ieri. Continua l'attività di monitoraggio da parte delle Asl».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 11:00

