Roma: assaggia il pesce in cucina, Alba soffoca e muore davanti alla figlia

Stava cucinando il pesce e ne ha preso un boccone per sentirne il sapore. Un semplice rituale ripetuto migliaia di volte. Ma, sabato mattina, le è stato fatale. La donna di 73 anni , infatti, si è soffocata: morta Alba S.. Ha chiesto aiuto alla figlia che ha cercato di soccorrerla ma poi, senza fiato, è caduta in terra e per lei non c'è stato nulla da fare.

La tragedia domestica è accaduta Pavona, ai Castelli romani. Inutile l'intervento del personale di un'ambulanza del 118 che è accorso sul posto. I sanitari hanno provato inutilmente a rianimarlo, ma la donna è morta davabti alla figlia. La notizia è riportata da Il Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 23:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA